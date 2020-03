Europa Laica ante el IRPF: En la declaración de la renta NO marques NINGUNA de las casillas, ni a la Iglesia católica, ni a fines sociales

Quien desee aportar a la Iglesia Católica o a fines sociales PUEDE HACERLO de su propio bolsillo, no con los impuestos GENERALES.

LAS CASILLAS DEL IRPF PARA LA ASIGNACIÓN TRIBUTARIA DEBEN DESAPARECER MIENTRAS TANTO, NO MARCAR NINGUNA DE LAS DOS: NI A LA IGLESIA CATÓLICA, NI A FINES SOCIALES

En tu declaración de la Renta, no marques ninguna de las dos casillas: ni a la Iglesia católica, ni a fines sociales.

Si al presentar la declaración por Internet te sale un aviso de que no las has marcado, no lo tengas en cuenta, es una medida más para favorecer que se marquen, pero es válido NO MARCAR NINGUNA. Si en el borrador aparece alguna marcada (guarda lo del año anterior) puedes modificarlo. Si lo hace en Hacienda o mediante un gestor, no olvide indcarle que NO marque ninguna.

Las confesiones religiosas deben autofinanciarse y pagar impuestos

Europa Laica considera inexcusable la denuncia y derogación de los Acuerdos de 1979 con la Santa Sede, los de 1992 con otras confesiones religiosas y cualquier otra legislación de privilegio.

Marcar la casilla a la Iglesia católica o Fines Sociales resta de la caja común del Estado el 0,7% de la cuota de tu declaración (el 1,4% si se marcan las dos), reduciendo los ingresos para Servicios Públicos (sanidad, educación, dependencia, etc.) a costa de beneficiar a organizaciones particulares como la Iglesia católica y ONGs. Así se quebranta el principio de que toda la ciudadanía debe contribuir a sostener los gastos públicos según su capacidad (Art. 31 CE). Asegúrate que el borrador de tu declaración no viene con alguna casilla marcada: tienes derecho a no marcar ninguna, así toda la cuota de tu declaración va

íntegra a la caja común del Estado.

Por qué no marcar la casilla de ASIGNACIÓN TRIBUTARIA A LA IGLESIA CATÓLICA

Porque subvenciona a la Iglesia católica con el dinero de todos y todas. Se vulnera el principio aconfesional de que ninguna religión tendrá carácter estatal (Art. 16 CE) y el de no discriminación por razón de creencias (Art. 14 CE). En los últimos años, el 68 % de las/os contribuyentes no marcan esta casilla. Quienes marcan están quitando unos 285 millones de euros al año del común para engrosar las arcas de la Iglesia católica. LA IGLESIA CATÓLICA ENGAÑA EN SU PUBLICIDAD

Estos millones pagan los salarios y seguridad social del clero y obispos, una reducida parte es para gastos generales, campañas publicitarias y el financiamiento de TRECE TV, y tan solo el 2-3% (unos 6 M€) es lo que se destina a la actividad asistencial de CÁRITAS.

Por qué no marcar la casilla de ASIGNACION TRIBUTARIA A FINES DE INTERÉS SOCIAL

Porque es deber del Estado atender estos fines, sin depender de cuántas/os contribuyentes la marquen, o cuál sea la renta de quien lo haga. Subvenciona a ONGs que pueden ser contrarias a nuestra voluntad o no ser de interés general. Unos 330 M€ al año salen de esta casilla, y de ellos 115 millones de euros van a organizaciones afines a la Iglesia católica; por ese motivo ésta anima a marcar las dos casillas.

LA ATENCIÓN A FINES DE INTERÉS SOCIAL DEBE FORMAR PARTE DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO

LA IGLESIA CATÓLICA NO SOLO OBTIENE INGRESOS PÚBLICOS A TRAVÉS DEL IRPF

CADA AÑO. ENTRE TODA LA CIUDADANÍA FINANCIAMOS:

400 M€ POR LAS CASILLAS DE LA DECLARACIÓN IRPF (285 millones de € directos + 115 millones de € a través de sus ONGs.

5.400 M€ SUBVENCIÓN A LA ENSEÑANZA CONCERTADA CATÓLICA + NÓMINAS DEL PROFESORADO DE RELIGIÓN

2.900 M€ SUBVENCIÓN A LA OBRA SOCIAL Y ASISTENCIAL+ SUBVENCIÓN A LA ATENCIÓN HOSPITALARIA

600 M € MANTENIMIENTO DEL PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO La Iglesia católica ha inmatriculado más de 100.000 bienes que de- ben restituirse al dominio público. Además, se apropia de los ingresos de las entradas y visitas que no declara ni tributa.

300 M€ SUBVENCIONES A EVENTOS RELIGIOSOS,#SALARIOS DE CAPELLANES, ETC.

2.000 M€ EXENCIONES FISCALES La Iglesia católica está exenta de pagar impuestos como el IBI por sus miles de inmuebles. Tampoco paga el impuesto de sucesiones y donaciones, transmisiones patrimoniales, actividades económicas, actos jurídicos, etc., lo que se traduce en subvenciones indirectas.

MÁS DE 11.600 M€ CADA AÑO* DE FINANCIACIÓN PÚBLICA PARA LA IGLESIA CATÓLICA

Los sucesivos gobiernos del PP y PSOE son responsables de mantener esta situación de privilegio sin fiscalización ni transparencia.

*Estimación de Europa Laica a partir de distintas fuentes y datos oficiales.

EL GOBIERNO DEBE RENDIR CUENTAS DE ESTA FINANCIACIÓN#Y HA DE EXIGÍRSELA A LA IGLESIA CATÓLICA

RECORTES EN SERVICIOS SOCIALES

Más de 20.000 M€ entre 2009-2015 en recortes en educación, sanidad y otros servicios sociales.

Mientras, subvenciones públicas para la Iglesia católica: sin NINGÚN RECORTE… ¡COMO UN PARAÍSO FISCAL!

La laicidad del Estado es un principio necesario para la convivencia democrática en igualdad en una sociedad que es plural. Europa Laica es una organización de ámbito estatal#que defiende la libertad de conciencia y de pensamiento de las personas. Exigimos la separación entre Iglesia y Estado y la neutralidad del Estado respecto a las distintas convicciones, sean religiosas o de otra naturaleza. Europa Laica no solicita ni recibe subvenciones. Nos financiamos solamente con las cuotas de las personas asociadas y a través de la colaboración ciudadana.

¡ASEGÚRATE DE QUE EN TU DECLARACIÓN NO ESTÁN MARCADAS ESAS CASILLAS!

EUROPA LAICA; POR LA DENUNCIA Y DEROGACIÓN DE LOS ACUERDOS CON LA IGLESIA CATÓLICA

