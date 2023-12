La Iglesia se lleva 358,7 millones del IRPF y Europa Laica exige que la financien sus fieles, no todos los españoles

La Conferencia Episcopal Española ha presentado el 14 de diciembre los resultados de la última declaración de la renta, en la que ha obtenido 358,7 millones de euros, casi el 12% de incremento sobre el año anterior. Proceden de 7,6 millones de donantes, número que también ha aumentado.

Esos aumentos se deben al crecimiento demográfico y de las rentas, y a que quienes señalan la X de la Iglesia son en general las personas con rentas más altas. Pero la realidad es que, en términos relativos, el número de los que marcan la casilla de la Iglesia disminuye: del 31,29% de 2022 se ha pasado al 30,99%.

Un decrecimiento que tiene su razón de ser en la progresiva secularización de la sociedad española, junto con la creciente demanda social de que la Iglesia se debe autofinanciar y pagar impuestos. Una exigencia democrática de cumplir con el compromiso que se firmó en los Acuerdos de 1979, pero que sigue incumplido por la parte eclesial y no ha sido exigido por los gobiernos de turno (PP y PSOE).

Por ello, Europa Laica sigue exigiendo la derogación de los Acuerdos de 1979 del Estado con la Santa Sede, y sus leyes derivadas. Y pide a las fuerzas parlamentarias que en los Presupuestos Generales del Estado para 2024, en elaboración, se incorpore una Disposición Adicional que suprima la Asignación Tributaria del IRPF a la Iglesia Católica. Porque han pasado 45 años y ya es inaplazable terminar con esta anómala situación de privilegio económico.

Mientras no se resuelva el problema de fondo, Europa Laica pide a los contribuyentes que no marquen ninguna de las dos casillas de la declaración de la renta: España es un país declaradamente aconfesional que no debe financiar a ninguna agrupación religiosa.

Comentarios del Observatorio El Observatorio del Laicismo acaba de hacer públicos los datos que ha podido verificar sobre las subvenciones que recibieron las entidades religiosas de las diferentes administraciones públicas en 2022. Son en total 696 millones de euros, el 99% van a la Iglesia católica, y probablemente estos datos sólo sean una parte del total que realmente reciben. Subvenciones a entidades religiosas en 2022