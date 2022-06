El republicanismo en España, de Eduardo Montagut

El autor, con su característico estilo claro, didáctico y riguroso, nos muestra las causas y origen de todos aquellos acontecimientos convulsos que trastocaron definitivamente la historia de España.

Este libro, editado en la colección “Guíaburros” de la Editorial Editatum pretende ofrecer una visión general del republicanismo en España desde sus orígenes en los albores del siglo XIX hasta la formación del Frente Popular. En el mismo se estudian las principales ideas que los republicanos desarrollaron, que fueron diversas en relación con el modelo republicano a implantar, además de elaborar planteamientos distintos a la hora de defender el método para llegar al establecimiento de un régimen republicano. Precisamente, estas diferencias se vertebraron a través de distintas formaciones políticas, comprobando que los republicanos se movieron siempre en una dialéctica de dispersión con enfrentamientos entre sí y de convergencia de esfuerzos.

Se aborda el estudio tanto de las épocas en las que el republicanismo se encontraba al margen o en abierta oposición a los regímenes monárquicos existentes, y que, como bien se sabe, ocupan la mayor parte del espacio temporal de la contemporaneidad española hasta la Guerra Civil, pero el libro también se detiene en los dos períodos en los que hubo Repúblicas en España, breves en el tiempo, aunque muy intensos. Pero el autor no ha pretendido realizar un relato de ambas Repúblicas, sino, siguiendo las líneas trazadas anteriormente, profundizar en el conocimiento de las fuerzas republicanas en esos dos momentos, pero, sobre todo, estudiar las políticas que se intentaron llevar a cabo como claras alternativas, más estructuradas para el caso de la Segunda República que para la Primera, de lo existente en las Españas de las dos épocas. En este sentido, el capítulo de reformas de la Segunda República tiene un desarrollo mayor que otros, y con especial detenimiento en aspectos, que parecen menos conocidos.

En este manual sobre republicanismo no se podía dejar de lado la posición del socialismo español por su particular concepción de lo que debía ser una República, y porque generó una compleja relación con los partidos republicanos, entre el rechazo absoluto por considerar que representaban a la burguesía, aunque fuera, en teoría, progresista, y la colaboración ante la necesidad de aunar fuerzas contra la potencia de los adversarios políticos monárquicos, eso sí, siempre con ciertos recelos y no pocos debates internos.

El republicanismo español defendió siempre, en sus distintas concepciones y formulaciones, la necesidad de separar la Iglesia del Estado, y de secularizar la vida española.

Un aspecto que se trata, especialmente en el capítulo de la Segunda República de este libro tiene que ver con el laicismo. El republicanismo español defendió siempre, en sus distintas concepciones y formulaciones, la necesidad de separar la Iglesia del Estado, y de secularizar la vida española. La Iglesia, por su parte, siempre se identificó con la Monarquía en sus distintas concepciones, y, a pesar de las dificultades que pudo encontrar en la época del primer liberalismo, luego recuperó más que poder económico, un poder ideológico intenso, muy palpable en la educación y en su negativa a que se plantearan reformas, por muy tímidas que fueran, sobre los actos de la vida.

Por fin se ha dedicado un capítulo específico al papel de las mujeres en el republicanismo español.

Los GuíaBurros son manuales básicos para aprender a utilizar una herramienta, realizar una actividad o adquirir un conocimiento determinado de manera sencilla y fácil.

Autor

Eduardo Montagut

Eduardo Montagut nació en Madrid en 1965, licenciándose en Historia Moderna y Contemporánea por la UAM en el año 1988, con premio extraordinario. En la misma Universidad alcanzaría el doctorado en 1996 con una tesis sobre “Los alguaciles de Casa y Corte en el Madrid del Antiguo Régimen, un estudio social del poder”. Por otro lado, el autor emprende estudios de la época ilustrada a través de la Real Sociedad Económica Matritense y la Real Sociedad Bascongada de Amigos del País sobre cuestiones de enseñanza, agricultura, montes y plantíos. En 1996 comienza su carrera de docente en Educación Secundaria en la Comunidad de Madrid.

Con el nuevo siglo, Eduardo Montagut inicia una intensa actividad en medios digitales y escritos con publicaciones de divulgación e investigación históricas, política y de memoria histórica, siendo autor de libros como Guíaburros: Del abrazo de Vergara al bando de guerra de Franco; Guíaburros: Episodios que cambiaron la Historia de España, GuíaBurros: La España del siglo XVIII, GuíaBurros: Historia del socialismo español y GuíaBurros: El tiempo de las revoluciones, así como impartiendo conferencias, y participando en charlas y debates.