Categoría: EUROPA_LAICA

Quienes marcan alguna casilla o ambas no pagan de más, sino que lo detraen del conjunto de los ingresos del Estado, mientras que quienes no marcan ninguna casilla aportan el 100% de sus impuestos a las arcas públicas para que se puedan atender las necesidades comunes. La crisis del COVID19 no impidió que la campaña para la declaración de la Renta empezara, como en años anteriores, el 1 de abril....