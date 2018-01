Córdoba Laica llevará una moción a los grupos municipales para revisar las exenciones del IBI

La Iglesia tiene un total de 443 inmuebles por los que no paga este impuesto, entre los que se cuentan decenas de viviendas, cocheras o locales de uso comercial

La asociación Córdoba Laica va a presentar un texto como propuesta de moción a todos los grupos municipales del Ayuntamiento de Córdoba para abordar la revisión de las exenciones del pago del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) que actualmente se vienen dando por el consistorio. Así lo han acordado los integrantes de esta asociación, en una reunión celebrada en los primeros días de enero y donde se ha tomado la decisión de presentar un texto para que los grupos políticos municipales puedan presentar esta moción en el Pleno del mes de febrero.

Según ha podido saber este medio, esta propuesta sería llevada al Ayuntamiento como colofón al trabajo de campo que Córdoba Laica ha realizado a lo largo del segundo semestre de 2017. En el pasado verano, a petición de esta asociación, el Ayuntamiento le trasladó los datos sobre los bienes exentos del pago del IBI en Córdoba, datos entre los que se encuentran 443 inmuebles de la Iglesia Católica, además de los de las propias administraciones -Ayuntamiento (309) o Junta de Andalucía (90)-, las fundaciones (377), la Universidad (20), los monumentos privados (70), Cruz Roja (6) y otras confesiones religiosas (4).

El trabajo de campo llevado a cabo en los últimos meses por Córdoba Laica ha consistido en comprobar in situ el uso que tienen los bienes inmuebles exentos del pago del IBI, para comprobar si se correspondería con los usos que, efectivamente, no deben pagar este impuesto según la normativa actual. Y, ahora, con el resultado de ese trabajo de campo y esta moción que presentará a los grupos municipales, pretende que se revise ese listado de inmuebles según su verdadero uso.

En el caso de la Iglesia, la vigencia del acuerdo entre el Estado español y la Santa Sede sobre asuntos económicos (de 3 de enero de 1979) señala que están exentos del pago del IBI las propiedades que sean lugares de culto o las que no tengan ánimo de lucro. En total, según los datos del propio Ayuntamiento, la Iglesia deja de aportar a las arcas municipales una suma de 1.250.000 euros por las propiedades que no pagan este impuesto.

El estudio de Córdoba Laica ha arrojado luz sobre el uso de los 443 inmuebles por los que la Iglesia no paga el IBI, un listado que va más allá de parroquias, conventos, seminarios, ermitas o centros de enseñanza concertados. Tomando como referencia el listado de todas las propiedades que en la capital no pagan este impuesto y visitando cada una de ellas, este informe muestra que la Iglesia no abona IBI por viviendas, cocheras o locales de uso comercial, entre otras propiedades.

Así, este listado de propiedades de la Iglesia Católica en Córdoba incluye 171 viviendas distribuidas por toda la ciudad -sin contabilizar las que están incluidas en los recintos religiosos. Asimismo, también existen hasta 80 locales que se dedican a usos varios como almacenes, tiendas de ropa o distintos comercios. La lista sigue con 42 cocheras, 16 solares y fincas rústicas, clubes juveniles y también algunos edificios. Como ejemplos de estos últimos, algunos destinados a oficinas o edificios comerciales en la calle Morería o en la Plaza del Cardenal Toledo.

Otras propiedades de la Iglesia sí estarían claramente en la normativa que les evita el pago del IBI, bien sea como lugares de culto -entre ellas la Mezquita-Catedral-, centros parroquiales, centros de enseñanza concertados, hospitales, universidad, residencias de mayores, fundaciones, casas de cursillos o espiritualidad.