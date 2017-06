CAMPAÑA CURSO 2017-18

Dirigida a madres y padres y a la comunidad educativa

“NO apuntes a tus hijos e hijas a religión: Respeta su libertad de conciencia”

EUROPA LAICA PROPONE QUE LOS ESCOLARES

NO SEAN MATRICULADOS EN RELIGIÓN, PARA RESPETAR EL DERECHO A SU LIBERTAD DE CONCIENCIA*

*(Cumplimiento de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y las Convenciones de la Infancia)

Europa Laica, junto a otras organizaciones, viene reclamando -desde hace años- que la “religión salga de la escuela” a través de la “Campaña por una escuela pública y laica” y ahora se plasma, también, en el “Documento de bases para una nueva Ley de Educación”, porque entendemos que las diferentes convicciones personales, incluidas las creencias religiosas, así como los dogmas de cualquier naturaleza, no son cuestiones a plantear en el ámbito escolar. Ya que para ello hay otros lugares: iglesias, mezquitas, sinagogas… etc.

La Escuela ha de servir para aprender, desarrollar capacidades, incluir y no segregar, no discriminar por motivos de raza, sexo, religión, opinión y para respetar la libertad de conciencia de los menores (artículos 10 y 14 de la Constitución española)

La religión confesional incrustada en la enseñanza provoca la segregación de alumnado desde los tres años, en función de las convicciones de sus padres y madres. La separación por motivos de creencias vulnera el principio del derecho a la libre conciencia de los menores, además de que estigmatiza, hecho contrario a todo proceso educativo.

Por ello venimos exigiendo, antes y después de la LOMCE, que el Sistema Educativo sea laico y, además, que NO se imparta religión confesional, por supuesto que NO sea evaluable y por tanto que no se imparta materia alternativa.

Una materia sobre valores y actitudes éticas, cívicas, sociales y democráticas, debería de tener la misma entidad que cualquier otra asignatura y se debería de impartir a TODO el alumnado

Tras la LOMCE, actual alternativa a Religión: El Tribunal Constitucional, en su día, resolvió que una asignatura con contenidos y como alternativa a la religión, NO era posible en la escuela, porque (precisamente) discriminaba a los y las escolares cuyos padres y madres elegían religión.

*Esta Campaña consta de un cartel:

RAZONES PARA NO MATRICULAR A TU HIJO O HIJA EN RELIGIÓN

Con el fin de colocarlo en espacios de publicidad disponibles en el centro o para entregar a las familias.

Y una recogida de firmas:

A pesar de nuestra postura en contra de la religión en la escuela y, consecuentemente, de una alternativa, situados en la realidad LOMCE y su aplicación, ESTIMAMOS que, ahora la solución menos mala, es optar por la asignatura de VALORES SOCIALES Y CÍVICOS (primaria) o VALORES ÉTICOS (Secundaria). Tanto en los centros de titularidad pública, como en los privados concertados, sean religiosos o no. Por supuesto, mientras no se saque la religión de la escuela, que es nuestro objetivo.

Hay que constatar que cada año menos alumnado solicita ir clase de religión y en estos momentos en los centros de titularidad pública, en el conjunto del Estado y en el conjunto de las etapas (sobre todo en Secundaria), menos del 45% solicita ir a religión. En algunas CCAA no pasan del 20% el alumnado que solicita religión.

Un adecuado uso del tiempo lectivo: En toda la etapa de primaria se dedican hasta unas 300 horas a la religión por término medio. Tiempo que se podría invertir en otras áreas troncales o específicas, si le sumamos las horas que se dedican a religión en infantil, primaria y secundaria, se llega a utilizar todo un curso completo, sólo a religión y ahora a su alternativa que figura como coartada de la religión.

A modo de orientación, hemos seleccionado, algunos de los contenidos de la etapa de Primaria

EDUCACIÓN INFANTIL

UN NO ROTUNDO A QUE SE IMPARTA RELIGIÓN A ESCOLARES DE LA ETAPA INFANTIL = ES ABERRANTE = PROPONEMOS SACARLA DE FORMA INMEDIATA

MUY IMPORTANTE: Como consecuencia del Derecho a la “libertad de conciencia” y por lo tanto de religión, en cualquier momento del curso escolar se puede decidir que tu hijo o hija no asista a religión, aunque lo hayas elegido al inicio del mismo.

La LOMCE concede a las CCAA y a los centros escolares autonomía para diseñar los horarios en el conjunto del horario semanal/anual y de etapa. Las áreas troncales tienen un mayor peso lectivo, de las cuales las matemáticas y la lengua y literatura tendrán aproximadamente el 36% y la religión y la alternativa, NO podrán pasar del 6% del tiempo lectivo semanal. Ello significa que tanto la CCAA, e, incluso, los centros de forma totalmente autónoma puede destinar a Religión (y la alternativa) una sola sesión semanal de solo 45 minutos, en la mayoría de los cursos.

La LOMCE permite que los centros puedan proponer asignaturas opcionales de “valores sociales y cívicos” para quienes asistan a religión y lo contrario, pero en la práctica habría que quitar horas de otras asignaturas y es prácticamente inviable.

Por otro lado, es muy importante que estemos atentos a que el profesorado que imparta VALORES SOCIALES Y CÍVICOS, no vaya a ser el mismo que imparte religión. También que las personas que imparten religión designados por la confesión correspondiente No hagan otras tareas lectivas o no lectivas en el Centro. Ello sería ilegal totalmente.

